Alles blau oder was? Dabei dominieren in der Wirklichkeit eher die Grautöne: auf den Fahrbahnen der Bundesstraße 10, an der Fassade des neueren Teils des Landratsamtes und am Alicensteg, der vom Merkelpark über den Neckar und die B 10 hinweg in Richtung Zollberg führt. Nur das alte Landratsamt ist grün. Ralf Heikaus hat im letzten Teil unserer Serie über Esslinger Brücken und Stege mit seiner besonderen Fototechnik ein Bild komponiert, das schon fast impressionistische Züge trägt - Straße, Steg und Gebäude auf ungewöhnliche Weise miteinander verschmelzen lässt.

Anzeige /* */ var w =