Stuttgart/Esslingen -Aufatmen bei den Mitarbeitern der Mercedes-Benz-Werks Untertürkheim: Mit einem gemeinsamen Maßnahmenpaket schaffen die Unternehmensleitung und der Betriebsrat beste Bedingungen für den Einstieg in die Elektromobilität am Traditionsstandort. Im Werkteil Mettingen soll mit dem „E-Technikum“ eine Anlauffabrik für künftige Schlüsseltechnologie entstehen. Zudem steigt das Werk in die Montage der elektrifizierten Antriebsmodule und die Herstellung von Komponenten für E-Fahrzeuge ein.

Anfang des Monats verkündete Daimler, dass Fahrzeuge der neuen Elektromarkt EQ nicht nur in