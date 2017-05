Von Alexander Maier





Die Zukunft des Gemeindehauses am Blarerplatz beschäftigt viele Esslinger, seit Anfang März bekannt wurde, dass die Kommune darüber nachdenkt, das Gebäude von der evangelischen Kirche zu kaufen, um dort die Stadtbücherei unterzubringen. Viele Bürger wundern sich, weshalb das Thema nicht viel offener diskutiert wird - zumal Stadt­verwaltung und Kirche von einer „ergebnisoffenen Prüfung“ sprechen. Für eine Gruppe evangelischer Christen ist es nun „Zeit für die Diskussion“. Deshalb laden sie morgen, Dienstag, um 20 Uhr ins Gemeindehaus am Blarerplatz ein, um über einen Verkauf des Gemeindehauses und der angrenzenden Franziskanerkirche zu diskutieren. Das Motto des Abends: „Esslingen und seine evangelische Mitte. Warum Franziskanerkirche und Gemeindehaus am Blarerplatz so wichtig sind.“

Die finanziellen Nöte der Kirchengemeinde sind bekannt - seit Monaten wird diskutiert, dass man sich aus Kostengründen von Immobilien trennen muss. Bis vor kurzem war vom Gemeindehaus am Blarerplatz zumindest öffentlich nicht die Rede - umso überraschter waren viele Christen, als dieser Gedanke plötzlich publik wurde. Einige namhafte Mitglieder der evangelischen Kirchengemeinde haben jüngst in einem Schreiben an Dekan Bernd Weißenborn und den Gesamtkirchengemeinderats-Vorsitzenden Siegfried Bessey ihre Besorgnis zum Ausdruck gebracht (wir berichteten).

Die Absender sind sich der finanziellen Sorgen des Dekanats wohl bewusst. Doch sie verweisen auf die besondere Bedeutung des Gemeindehauses am Blarerplatz für Esslingen und für den Kirchenbezirk. Sie appellierten an die Entscheidungsträger, einen möglichen Verkauf zu überdenken und die Franziskanerkirche sowie das Gemeindehaus am Blarerplatz in ihrer zentralen Funktion für die Stadt- und Gesamtkirchengemeinde sowie den Kirchenbezirk zu stärken. Und sie kamen zu dem Schluss: „Das evangelische Esslingen verabschiedet sich von einem Zeugen seiner Geschichte und gibt seine Präsenz im Zentrum der Stadt preis - ein ruinöses Signal.“ Deshalb gelte es nun, Alternativen zu einem möglichen Verkauf zu suchen.

Die Initiatoren der Gesprächsrunde wollen die Frage nach der Zukunft von Gemeindehaus und Franziskanerkirche aus verschiedenen Perspektiven beleuchten: Der Kirchenhistoriker Professor Jörg Thierfelder wird die Geschichte der Gebäude erläutern. Ulrike Gräter vom Esslinger Vokalensemble, die sich im Netzwerk Kultur engagiert, möchte darlegen, wie unverzichtbar das Gemeindehaus für zahlreiche Musikensembles und andere Veranstalter in Esslingen ist. Dekan Bernd Weißenborn wird die finanziellen Zwänge der Kirche benennen, die zur Überlegung geführt haben, Gemeindehaus und Franziskanerkirche an die Stadt zu verkaufen. Michael Gese, Pfarrer und Studienleiter, wird die Franziskanerkirche als Ort für Spiritualität vorstellen, der Theologe und Publizist Hans N. Janowski spricht über die Chancen des Gemeindehauses am Blarerplatz als zentrales Haus der evangelischen Kirche in Esslingen. Moderiert wird der Abend vom Journalisten Uwe Mönninghoff.