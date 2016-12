Esslingen (red) - Mit zwei Anträgen an die Verwaltung und zur Beschlussfassung im Ausschuss und Gemeinderat will die CDU-Gemeinderatsfraktion klare Signale setzen, um die Sauberkeit in der Stadt zu verbessern. Das steht in einer Pressemitteilung der Fraktion. „Dies gilt für die Innenstadt, aber auch für die Randbereiche, einschließlich der Weinbergwege,“ sagt Stadträtin Regina Hemminger. Der Einsatz des Kommunalen Ordnungsdienstes habe dabei einen wesentlichen Beitrag zu leisten und gleichzeitig die Polizei zu entlasten. „Beispiele aus anderen Städten zeigen, dass eine Verbesserung möglich ist, wenn man konsequent in der Umsetzung ist, und die Bürgerschaft hat es honoriert und würde es auch hier in Esslingen honorieren,“ ergänzt CDU-Fraktionsvorsitzender Jörn Lingnau.

Wichtig sei aber auch, Müll schon bei der Entstehung zu vermeiden. Mit ihrem zweiten Antrag möchte die CDU-Fraktion erreichen, dass ein Konzept für die Stadt Esslingen entwickelt wird, wie Plastik-Müll eingedämmt werden kann. „Die CDU-Gemeinderatsfraktion begrüßt es sehr, dass sich die SPD den Forderungen, die wir in unseren Anträgen formuliert haben, anschließt und dass auch der SPD-Ortsverein Esslingen öffentlich diese unsere Meinung teilt“, sagt Stadtrat Edward-Errol Jaffke.