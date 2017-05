Esslingen (red) -Die Suche nach dem Busfahrer des Jahresgeht in die entscheidende Phase. Noch bis Freitag, 19. Mai, haben Fahrgäste des VVS wieder die Chance, ihre Lieblingsbusfahrerin oder ihren Lieblingsbusfahrer zu wählen. Fahrgäste füllen einfach die Stimmzettel aus, die in den Bussen und Verkaufsstellen ausliegen oder auf www.vvs.de heruntergeladen werden können. Anschließend direkt im Bus abgeben oder an den VVS schicken. Außerdem können die Bewertungen online auf www.vvs.de/busfahrer abgeben werden.

