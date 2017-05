Bürger knüpfen Band der Freundschaft

ESSLINGEN: Das Jubiläum wird im Alten Rathaus mit einem Festakt und einem deutsch-amerikanischen Büfett gefeiert

Seit Mai 1967 sind die Städte Sheboygan im US-Bundesstaat Wisconsin und Esslingen partnerschaftlich verbunden. Trotz der großen Entfernung ist in den vergangenen 50 Jahren dank eines starken bürgerschaftlichen Engagements in beiden Städten eine enge freundschaftliche Verbindung gewachsen. Als Höhepunkt des Besuchs einer Delegation aus Sheboygan in der vergangenen Woche wurde die Partnerschaft bei einem Festakt bekräftigt.