Brennende Christbäume sind eine Seltenheit

PLOCHINGEN: Die Feuerwehr ist am Jahresende nicht häufiger im Einsatz als sonst - Dennoch sind die Einsatzkräfte für alles gewappnet

In diesen Tagen wird Michael Fuchs, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Plochingen wieder häufig darauf angesprochen, dass die armen Einsatzkräfte zwischen den Jahren wohl viel zu tun haben. Das stimmt aber gar nicht. „Mir ist vor Weihnachten und dem Jahreswechsel gar nicht bang“, sagt der Brandbekämpfer. Tatsächlich hat seine Truppe in den Tagen um Weihnachten und Neujahr in der Regel nicht mehr zu tun als sonst.