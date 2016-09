Esslingen (red) - Für das Wintersemester 2016/2017 stehen noch freie Studienplätze in den Studiengängen Gebäude-, Energie- und Umwelttechnik (GUB) sowie Ingenieurpädagogik, Versorgungstechnik-Maschinenbau (VMP) an der Hochschule Esslingen zur Verfügung. Diese werden im Losverfahren vergeben. Der Bewerbungsschluss für die Teilnahme daran ist Montag, 19. September, (Ausschlussfrist). Für die Bewerbung ist ein Nachweis über die Hochschulzugangsberechtigung, den Studienorientierungstest und ein zwölfwöchiges technisches Vorpraktikum nötig. Die Unterlagen können beim Zulassungsamt der Hochschule Esslingen, Tel. 39 73 06 0 oder per E-Mail an