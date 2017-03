Von Melanie Braun





Die Stadt kann künftig 55 Ganztags-Betreuungsplätze im Kinderhaus Neckarsterne selbst vergeben. Denn die Einrichtung, die bislang den Status einer privaten Betriebskita hat, soll künftig den öffentlichen Kindertagesstätten anderer Träger gleichgestellt werden. Das bedeutet auch, dass die Stadt mehr Zuschüsse zahlen muss. Der Verwaltungsausschuss hat den Zusatzausgaben jüngst zugestimmt.

Die Kita in der Röntgenstraße wurde im Januar 2016 eröffnet, zuvor hatte man lange nach einem geeigneten Standort in den Neckarwiesen gesucht. Ziel war es gewesen, Firmen und ihren Mitarbeitern arbeitsplatznahe Betreuungsplätze anzubieten, dafür hatte unter anderem auch die Standortinitiative SINN geworben. Betrieben wird die Einrichtung von der „Konzept-e für Bildung und Soziales GmbH“, in deren Netzwerk sich unter anderem knapp 40 Kitas, zwei Grundschulen sowie Fachschulen für die Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern befinden.

Belegrechte an Firmen verkauft

Laut Beate Brückner, Marketingleiterin von Konzept-e, sind bislang von den drei Firmen EnBW, Festo und Index-Werke Belegrechte für Betreuungsplätze gekauft worden. Nach Angaben der Stadt sind 25 der 65 Plätze auf diese Weise belegt, die restlichen 40 will die Verwaltung künftig anbieten - und zusätzlich die 15 neuen Plätze, die von Herbst an hier geschaffen werden sollen.

Man sei zufrieden mit der Bilanz, sagt Brückner. Schließlich sei von Anfang an geplant gewesen, die Einrichtung Neckarsterne auch öffentlich zugänglich zu machen und nicht als reine Betriebskita laufen zu lassen. Das bestätigt Jasmin Beck, Leiterin des Bereichs Bezuschussung bei Konzept-e. „Wir haben gemerkt, dass die Stadt Esslingen uns eingestuft hat wie einen privaten Träger“, erklärt sie. Das sei letztlich ein Missverständnis gewesen. Deshalb solle das Kinderhaus in der Röntgenstraße den Trägern der anderen öffentlichen Einrichtungen nun gleich gestellt werden. Nicht zuletzt, weil man so auch Anspruch auf die gleichen Zuschüsse habe.

Bernd Berroth, Leiter des Amts für Bildung, Erziehung und Betreuung in Esslingen, bestätigt, dass man die Einrichtung Neckarsterne bislang wie eine Betriebskita behandelt habe. Dafür habe diese auch die Höhe der Elternbeiträge selbst festlegen dürfen. Doch im Sinne der Gleichbehandlung der öffentlichen Betreuungseinrichtungen müssten diese künftig an die Elternsätze angepasst werden, die in allen anderen Kitas der Stadt gelten. Im Gegenzug erhöhe die Kommune die Zuschüsse auf das bei allen anderen übliche Niveau.

Letztlich seien die zusätzlichen Plätze für die Stadt eine gute Sache. Denn nach wie vor sei der Bedarf nach Betreuungsplätzen groß - und für die im Kinderhaus Neckarsterne müsse man nicht noch eigens in Neubauten investieren.

Zusätzliche Betreuungsgruppe

Außerdem plane die Einrichtung eine weitere Gruppe mit insgesamt 15 Betreuungsplätzen. „Das hat uns überrascht“, sagt Berroth. Aber das sei natürlich ebenfalls absolut im Sinne der Stadt. Jasmin Beck von Konzept-e bestätigt die Pläne. „Wir haben die Raumplanung noch einmal angeschaut und festgestellt, dass es die Möglichkeit gibt, eine weitere Gruppe einzurichten“, berichtet sie. Diese soll zum September an den Start gehen.

Für die Stadt bedeuten die zusätzlichen Plätze Mehrkosten in Höhe von 200 000 Euro pro Jahr ab 2018, zudem gewährt die Verwaltung einen einmaligen Zuschuss von 1500 Euro pro Platz für die Inneneinrichtung für die 55 Ganztagsplätze, also insgesamt 82 500 Euro. Allerdings könne das Rathaus bei voller Belegung ab dem Jahr 2019 Landeszuschüsse in Höhe von 65 000 Euro für die fünf zusätzlichen Plätze für unter Dreijährige erhalten, teilt die Verwaltung mit.

Fest steht also: Zusätzliche Betreuungsplätze für Kinder sind gefragt. Und zwar auch in Unternehmen, wie die Firmen Eberspächer und Daimler bestätigen, die Betriebskitas in der Stadt betreiben: Diese seien voll belegt, heißt es.