Esslingen (red) - Am 10. Oktober ist Welthundetag. Die treuen Vierbeiner werden dann weltweit in ein ganz besonderes Licht gerückt. Auch die Eßlinger Zeitung will den Tieren einen Logenplatz vermitteln. In einer Bildergalerie auf www.esslinger-zeitung.de und in der gedruckten Ausgabe. Senden Sie das Fotos Ihres Hundes an online.redaktion(at)ez-online.de oder Sie laden es auf unserer Facebookseite hoch. Vergessen Sie nicht, uns den Namen des Hundes, sein Alter, Ihren Namen und Vornamen und auch Ihren Wohnort zu nennen. Für die Veröffentlichung in der Zeitung hätten wir gerne auch noch ein paar Sätze über Ihren Hund.

Berücksichtigt werden können nur Fotos, die bis Freitag, den 7.10.2016 um 12 Uhr eingegangen sind. Achten Sie auf eine ausreichende Bildqualität, so dass wir Ihr Foto eventuell auch in der gedruckten Ausgabe abbilden können (mind. 1 MB).