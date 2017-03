Am 1. und 2. April findet der Esslinger Frühling mit verkaufsoffenen Sonntag und Gartentagen statt. Die Besucher werden die bewährten Gartenmärkte vorfinden ebenso wie das Entenrennen, das Kinderprogramm, die Motorschau und das Einkaufen am Sonntag. Die Wohnausstellung an beiden Tagen im Alten Rathaus ergänzt das Programm.

Anzeige

Es ist, das haben die Veranstalter von der Händlergemeinschaft City Initiative und Marktorganisator Til Maehr gezählt, die mittlerweile 17. Ausgabe. Und viel Neues haben die Macher auch nicht zu berichten. „Es spricht für unsere bewährte und über die