„Möge Gott, dass es bald einen ewigen Frieden gebe. Und wir in unsere Heimat zurückkehren können“, schrieb am 13. Februar 1917 der Matrose Bruno Hering aus dem Kriegsgefangenenlager im englischen Shrewsbury an die Schriftführerin des Flottenbundes deutscher Frauen/Ortsgruppe Esslingen. Ein Wunsch, der alle der acht Millionen kriegsgefangenen Soldaten während des Ersten Weltkrieges bewegt haben dürfte. Das Massenphänomen Kriegsgefangenschaft steht in diesem Monat im Fokus des historisch-kulturellen Langzeitprojektes „52 x Esslingen und der Erste Weltkrieg“. Am Beispiel von zwei Esslinger Objekten aus dem Jahr