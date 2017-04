Von Alexander Maier

Am schönen Rain auf der Esslinger Flandernhöhe können demnächst die Bagger anrollen: Dort baut die Esslinger Wohnungsbau GmbH (EWB) in einem ersten Bauabschnitt 30 Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen in fünf Gebäuden sowie eine Tiefgarage. Zudem erstellt das Rudolph Sophien Stift auf dem Areal ein „Haus Flandernstraße“ für Menschen mit psychischem Handicap. Gestern wurde das Projekt Am schönen Rain mit einem ersten Spatenstich eingeläutet – und es soll Modellcharakter haben. Getreu dem Wohnraumversorgungskonzept der Stadt wollen die Bauherren sicherstellen, dass Familien mit niedrigen und mittleren Einkommen zu vertretbaren Preisen ein