Den Namen seiner ersten Liebe will der Romantiker Eichendorff in eine Linde geschnitzt haben, so heißt es zumindest in einem seiner Gedichte. Seine heutige Beliebtheit verdankt der einstige „Baum der Liebe“ indes einem profaneren Grund: Die robusten Linden vertragen auch längere Trockenheit. Auf Initiative der AG Wald Baden-Württemberg hin sind drei Winterlinden auf dem Berkheimer Waldspielplatz gepflanzt worden.

Vier Landtagsabgeordnete griffen zur Schaufel, um die jungen Bäumchen fachgerecht einzusetzen. Andrea Lindlohr (Grüne), Wolfgang Drexler (SPD), Andreas Deuschle und Karl-Wilhelm Röhm (beide CDU)