Von Patrick Kuolt

Esslingen/Stuttgart – Wer am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr mit der S1 zwischen Herrenberg und Kirchheim unterwegs war, dürfte nicht schlecht über einen ­ungewöhnlichen Fahrgast gestaunt haben: Ein kleiner rotbrauner Kater war mit an Bord und hatte es sich quer über zwei Sitzplätze ausgestreckt gemüt­lich gemacht.

Anzeige

Ein aufmerksamer Fahrgast fotografierte den tierischen Schwarzfahrer und postete das Bild auf der Facebookseite der EZ. Der Beitrag sorgte für viel Aufsehen und wurde tausendfach geteilt. Der von zahlreichen besorgten Nutzern alarmierte Tiernotdienst nahm den Kater schließlich an der Haltestelle Stadtmitte in Stuttgart in Empfang und ermittelte den Besitzer des Streuners.

Dabei stellte sich heraus, dass das Tier aus Herrenberg kommt und nicht zum ersten Mal als Abenteurer aufgefallen ist. Laut den Berichten einiger Nutzer in sozialen Netzwerken wurde der Kater in Herrenberg schon öfter in Arztpraxen und sogar in Shisha-Bars gesichtet. „Es stimmt, er ist ein kleiner Freigeist“, bestätigte Petra Veiel vom Tierheim in Stuttgart-Botnang, wo der Ausreißer auf seinen Besitzer wartete. Der Ausflug mit der Bahn sei bei Tieren mit einem solchen Freiheitsdrang nicht ungewöhnlich, der Kater erfreue sich bester Gesundheit und habe sich in der Bahn offenbar ­pudelwohl gefühlt. Sein Besitzer meldete sich laut Veiel am späten Nachmittag beim Tierheim.