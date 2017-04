Esslingen - Ja, es ist um einiges ungemütlicher geworden auf der Welt, da hat Heinz Fohrer, Vorstandsmitglied der Volksbank Esslingen, ganz recht: Spannungen mit Russland, der Brexit, ein Immobilienmilliardär als US-Präsident, die Türkei unter Erdogan und dann zündeln da auch noch allerorten in Europa die Rechtspopulisten. Nur gut, dass die deutsche Wirtschaft und der Arbeitsmarkt in blendender Verfassung sind und deshalb auch die Steuereinnahmen sprudeln. So ist und bleibt es in Deutschland wohl noch für einige Zeit ökonomisch komfortabel - und auch im Alten Rathaus in Esslingen, in das die