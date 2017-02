Akademie-Direktorin Elisabeth Moser musste erst einmal tief Luft holen, „so intensiv und selbstbewusst füllen diese Arbeiten mit ihrer kraftvollen, starken und mutigen Präsenz die Räume“. Wieder einmal hat die Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen die Flure der Fortbildungsstätte im Stadtteil Zell gemeinsam mit der rührigen Initiative „Kunst in Zell“ in eine Galerie verwandelt. Die Ausstellung unter dem Titel „Gel(i)ebte Freiheit“ mit Gemälden und Lithografien von Gabi Buch raubt nicht nur der Hausherrin den Atem, sondern fordert bis in den Juli hinein das Publikum dazu auf, nicht nur die