Nicht nur in der Innenstadt wird sich der Verkehr in den kommenden Monaten stauen. Auch wer von Esslingen auf den Zollberg, auf die Filderebene, zur Autobahn oder das ganze retour muss, braucht je nach Tageszeit einen langen Atem: Die Stadt muss die Hangrutschungen an der Zollbergstraße stabilisieren lassen und die Straße deshalb auf eine Spur verengen. Zeitgleich beginnen die Arbeiten unter der Regie des Regierungspräsidiums, mit denen die Verkehrsknoten bei Festo und an der Nellinger Linde ertüchtigt werden sollen.

Anzeige

„So, wie die Bauphasen an diesen beiden Knoten angelegt sind, werden