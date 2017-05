Von Alexander Maier

Sie kamen aus Esslingen, aus der ganzen Region, und manche kamen auch von ganz weit her: Gaukler und Artisten, Musiker und bildende Künstler, Breakdancer und Jongleure. Und sie alle hatten nur ein Ziel: die Esslinger Innenstadt noch bunter und erlebnisreicher zu präsentieren als gewohnt. Fünf Stunden lang sorgten rund 60 Kleinkünstler am Samstag für Trubel in Esslingen – möglich machte es das zweite Esslinger Straßenkunstfestival, das Philipp Falser und sein Schauspielensemble Kunstdruck mit Unterstützung von Stadtmarketing und Einzelhandel auf die Beine gestellt hatten. Und weil sich auch das Wetter ausnahmsweise mal von seiner