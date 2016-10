Esslingen (dpa) - Fast vier Jahre nach einer tödlichen Schlägerei unter Gangmitgliedern in Esslingen steht kommende Woche auch der zweite mutmaßliche Rädelsführer noch einmal vor Gericht. Er war ursprünglich wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden - was der Bundesgerichtshof (BGH) aber nicht gelten ließ. Von Dienstag an muss das Landgericht Stuttgart daher noch einmal über das Strafmaß gegen den 28-Jährigen entscheiden. Vier Tage sind dafür angesetzt. Komplett neu verhandelt wird nicht, weil der BGH „durchentschieden“ hat. Heißt: Die Karlsruher Richter haben das Urteil nicht insgesamt aufgehoben, sondern den Schuldspruch selbst von Mord in Körperverletzung mit Todesfolge geändert (1 StR 344/15).

Der Fall, um den es geht, ereignete sich im Dezember 2012 in Esslingen. Nach Gerichtsangaben lockten Mitglieder der mittlerweile verbotenen rockerähnlichen Gruppierung „Red Legion“ damals einige Angehörige der mit ihnen verfeindeten „Black Jackets“ aus einer Bar und griffen sie an. Im Laufe der Auseinandersetzung wurde ein „Black Jackets“-Mitglied mit einem Messer getötet - von wem, ist bis heute unklar. Dennoch verurteilte das Landgericht Stuttgart den heute 28-Jährigen später als Mittäter wegen Mordes, weil er federführend an der Attacke beteiligt gewesen sei. Außerdem habe er die gegnerische Gruppierung aufgespürt und aus der Bar gelockt.

Vor dem BGH hielt diese Argumentation nicht stand. Es habe keinen gemeinsamen Tatplan gegeben, der vorsah, dass Waffen eingesetzt oder Gegner getötet werden, entschieden die Richter. Somit sei eine Verurteilung als Mittäter bei einem Mord nicht möglich - wohl aber wegen gemeinschaftlich begangener Körperverletzung mit Todesfolge.

Im zweiten, inzwischen schon neu entschiedenen Fall war es ähnlich gelaufen. Auch das „Red Legion“-Mitglied, das den Kampf eingeleitet hatte, hatte das Landgericht Stuttgart wegen Mordes verurteilt. Auch in diesem Fall änderte der BGH das Urteil in Körperverletzung mit Todesfolge und gab den Stuttgarter Richtern auf, neu über das Strafmaß zu entscheiden. Der junge Mann bekam im August sechseinhalb Jahre Jugendstrafe.





Anzeige