Monika Wedde und ihr Mann sind an diesem Morgen fast nicht losgekommen. Jetzt sitzt sie mit einer guten Handvoll anderer Frauen beim Angehörigentreffen im Untergeschoss des Malteser Tagestreffs Margarete und Fritz Faber in der Weiler Klosterallee. Erst vor wenigen Monaten ist das landesweit erste Angebot eröffnet worden, das sich an Menschen in der Frühphase einer Demenz richtet und nach den Prinzipien der Silviahemmet-Stiftung arbeitet. Diese wurde von der schwedischen Königin Silvia gegründet. Eberhard Wedde trinkt seinen Kaffee einen Stock höher. „Er hat wieder die Autoschlüssel genommen“, erzählt die