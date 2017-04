„Der Has’, der Has’ im grünen Gras mit seinem weißen Schnäuzchen saß, er malt die Eier bunt und schön, das hab ich wirklich selbst geseh´n,“ zitiert Franziska Leuzze spontan einen Vers, den sie so aus ihrer Kindheit in Erinnerung hat. Im Altenpflegeheim Obertor plaudert am Samstagnachmittag eine gesellige Runde über Ostern. Das Haus wurde für das Fest liebevoll geschmückt und Hase und Co. zieren nicht nur die Fensterscheiben. Allerorten entdeckt der Besucher bunte Sträuße und Nester sowie Federvieh aus Stroh.

Anzeige /* */ var w = Math.max(document.documentElement.clientWidth, window.innerWidth