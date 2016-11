(cid) - Noch ist die Frage, ob Esslingens Kultkneipe Vier Peh über das kommende Jahresende hinaus eine Zukunft hat, nicht erschöpfend beantwortet. Die Zeichen für einen Erhalt bis Ende 2021 stehen zwar gut, dennoch wollen „Eure Jungs“ am Freitag, 11. November, mit einem Benefizkonzert ein Zeichen setzen. Wem das „Vier Peh“ am Herzen liegt, ist zur Akustikmugge an der Flandernstraße in Esslingen herzlich willkommen.

Wie in der EZ berichtet, haben sich die Familienbrauerei Dinkelacker und die Stadtverwaltung auf einen Modus geeinigt, der es möglich macht, die Kneipe bis Ende des Jahres 2021 zu erhalten. Danach steht der Umzug der