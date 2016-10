ES-Berkheim (biz) - Die kommissarische Vorsitzende ist jetzt als neue Chefin demokratisch legitimiert worden: Der Bürgerausschuss Berkheim hat Aglaia Handler zu seiner neuen Vorsitzenden gekürt. Die Neuwahl war nach dem Ausscheiden des früheren Vorsitzenden Helmut Struwe aus dem Gremium notwendig geworden.

Struwe hatte im Sommer nach Bekanntwerden des Bäderkonzepts, das die Stadtwerke in die Klausurtagung des Gemeinderats eingebracht hatten, seinen Hut genommen. Er war in der Diskussion über die künftige Bäderlandschaft zwischen die Fronten geraten, weil für ihn das Berkheimer Hallenfreibad nicht in dem Umfang gesetzt war wie für