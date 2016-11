Von Melanie Braun

Mitte Februar wird der Landesparteitag der Alternative für Deutschland in Esslingen stattfinden. Die Partei will dann im Neckar Forum ihre Kandidatenkür für die Bundestagswahl im kommenden Herbst fortführen, die am nächsten Wochenende in Kehl beginnen soll. Die Polizei geht – ebenso wie die Veranstalter selbst – davon aus, dass es während des Parteitags vor der Halle zu größeren Protesten kommen könnte. Derweil ist noch unklar, ob Medienvertreter der Veranstaltung beiwohnen dürfen. Bei der Stadtverwaltung ist man alles andere als glücklich darüber, dass Esslingen als Austragungsort ausgewählt wurde.

Laut Lothar Maier,