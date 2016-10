Von Alexander Maier

Es ist oft dasselbe Bild: Nach lauen Sommernächten sind Ruheplätze und Wege in den Esslinger Weinbergen zugemüllt – und erinnern daran, dass die lauschigen Plätzchen gerade in der warmen Jahreszeit viele anlocken, die dort feiern und hinterher vergessen, ihren Abfall mitzunehmen. Die Esslinger Wengerter ärgern sich darüber schon lange – und mittlerweile auch all jene, die den neuen Weinerlebnisweg des Staffelsteiger-Vereins ger­ne nutzen. Und obwohl die Stadt viel versucht, um das Problem in den Griff zu bekommen, sind ihre Möglichkeiten begrenzt. „Gegen Zeitgenossen, die sich nicht so verhalten, wie sie es sollen, hat man es