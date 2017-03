Die gute Nachricht zuerst: Ab September werden am Esslinger Bahnhof die beiden Aufzüge an Gleis 1 und an Gleis 7/8 komplett ausgetauscht. Die schlechte Nachricht: Der Austausch kann bis zu vier Monate dauern.

Anzeige

Beginnen wir bei ADAM. Damit ist nicht Evas Mann gemeint, sondern das Kürzel für die automatische Fehlermeldung, welche die Bahn inzwischen - zumindest in der Betaversion - in mehr als 80 Aufzügen im S-Bahn-Gebiet eingebaut hat. Damit teilt ein Aufzug über WLAN mit, dass er defekt ist und woran das liegt. Das hat zwei Vorteile: Erstens kann der Techniker gleich mit