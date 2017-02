Die Frage, warum es ausgerechnet im Südwesten wirtschaftlich so gut läuft, wird gerne mit dem Hinweis auf die lange Tradition der schwäbischen Tüftler und Erfinder beantwortet. Die hätten, so wird immer wieder behauptet, Württemberg und den Mittleren Neckarraum von Beginn der Industrialisierung an nach oben katapultiert. Doch was hat es mit dieser Spezies auf sich? Sammelten sich im Ländle wirklich besonders kreative und innovative Köpfe? Oder handelt es sich vielmehr um einen seit vielen Generationen gewachsenen Mythos?

Diese Fragen hat sich Gert Kollmer-von Oheimb-Loup, früherer Leiter des