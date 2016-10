Ganz klar ist immer noch nicht, welche Firmen sich auf dem Danfoss-Areal in der Pliensauvorstadt ansiedeln werden. Der Abriss der Altbauten auf dem Gelände ist zwar bereits in vollem Gange: Sie sollen dem Vernehmen nach Platz machen für den Bau von neuen Produktionshallen und Bürogebäuden. Was genau hier geplant ist, ist aber derzeit nicht zu erfahren.

Die Verantwortlichen, die etwas dazu sagen könnten, weilten im Urlaub, heißt es von der Firma Greenfield, die das Gelände an der Bundesstraße 10 zu einem Gewerbepark entwickeln will. Auch von Seiten der Stadtverwaltung gibt es noch keine genaueren