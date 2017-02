Rekordergebnis: Einen Spendenscheck in Höhe von 6000 Euro hat Center-Managerin Verena Fischer vom Einkaufszentrum DAS ES an Ursula Hofmann vom Verein Rückenwind überreicht. Vor Weihnachten hat der Verein im DAS ES gegen eine kleine Spende Geschenke hübsch verpackt. Seit elf Jahren gibt es dieses von Müttern behinderter Kinder durchgeführte Angebot. „Noch nie war der Erlös so hoch,“ sagt Ursula Hofmann. Mehr als 40 Mitwirkende waren dabei, um die Geschenkeflut zu bewältigen. Die selbst gebackenen Gutsle und die verschiedenen Marmeladen fanden reißenden Absatz. Rückenwind unterstützt in diesem Jahr ganz bewusst die im Bau befindliche Familienherberge