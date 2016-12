Von Alexander Maier

Es gab Zeiten, da hat es zum guten Ton gehört, Freunde und Bekannte zu Weihnachten oder zum neuen Jahr mit einem Postkartengruß zu bedenken. Heute müssen oft eine stereotype Rund-E-Mail, ein Gruß in irgendeinem sozialen Netzwerk oder drei Buchstaben per SMS aufs Handy genügen: FNJ – Frohes neues Jahr. Wenn Franz Kirsch an die alten Zeiten denkt, wird er wehmütig. „Da ist viel verloren gegangen“, bedauert der 59-jährige Esslinger. Und er denkt nicht nur an das soziale Miteinander, sondern auch an wunderschöne Postkarten, die früher millionenfach zu besonderen Gelegenheiten verschickt wurden. Kirsch muss es wissen, denn er sammelt