ES-Berkheim (meb) - Wie erst jetzt bekannt wurde, ist am Samstagabend gegen 19.30 Uhr in rund 500 Haushalten im Esslinger Stadtteil Berkheim der Strom ausgefallen. Der Grund für die Störung sei vermutlich ein Fehler in einem Kabel in der Jakobstraße gewesen, sagt Hans-Jörg Groscurth von der Netze BW GmbH. Es habe sich um eine Störung im Mittelspannungsnetz gehandelt, deshalb habe man schnell auf den Stromausfall reagieren können. Die ersten Verbraucher hätten bereits nach etwa einer Stunde wieder Strom gehabt, die letzten Haushalte seien gegen 21 Uhr wieder ans Netz gegangen, teilt Groscurth mit.

