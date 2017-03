Es klingt fast schon zu skurril, um wahr zu sein, was einem 42-Jährigen vor dem Amtsgericht in Esslingen vorgeworfen wurde: Im November 2015 soll der Angeklagte zwanzig 500-Euro-Scheine aus der Sparkasse seines Vaters gestohlen und den fehlenden Betrag mit am Computer ausgedruckten 500-Euro-Scheinen wieder aufgefüllt haben. Kurz nachdem sein Vater die gefälschten Scheine bemerkt und angezeigt hatte, gestand er die Tat.

Das Amtsgericht verurteilte den Angeklagten gestern wegen Diebstahls und Geldfälschung zu einem Jahr und drei Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung. Zudem muss er 150 Sozialstunden ableisten.