Von Dagmar Weinberg

Die Wirtschaft läuft rund, die Arbeitslosigkeit ist niedrig. Obwohl die Menschen im Landkreis Esslingen in einer prosperierenden Region leben, haben längst nicht alle am Wohlstand teil. Persönliche Schicksalsschläge, Krankheiten, der Verlust des Jobs oder das Scheitern einer Beziehung werfen immer wieder Menschen aus der Bahn. Die größte Not zu lindern und Bedürftigen den Alltag zumindest ein wenig zu erleichtern, das ist das Ziel der EZ-Weihnachtsspendenaktion, die vom Verein „Gemeinsam helfen“ getragen wird und in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag feiert. Oft sind es nur geringe Summen, durch die die Lebensqualität verbessert werden kann. So kommen die Spenden unserer Leserinnen und Leser auch im Jubiläumsjahr nicht nur sozialen Einrichtungen in der Stadt und im Kreis Esslingen zugute (siehe unten). Die Hälfte der Spendengelder geht an in Not geratene Einzelpersonen oder Familien, die von den Sozialbehörden in Stadt und Kreis betreut werden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen, woran es fehlt.

Zukunftspläne werden durchkreuzt

Mit welch harten Schicksalsschlägen viele Menschen zu kämpfen haben, illustrieren einige Fälle aus dem vergangenen Jahr: Weil sie an einer langwierigen Bluterkrankung leidet, hatte die alleinerziehende Mutter eines 14-jährigen Jungen ihre Arbeit verloren. Der Vater ihres Sohnes zahlte keinen Unterhalt. Durch die Krankheit der Frau hatte sich ein Mietrückstand angesammelt. Dank der EZ-Spendenaktion wurde dieser ausgeglichen, sodass Mutter und Sohn wieder zuversichtlicher in die Zukunft blicken konnten.

Mit dem Verlust seines Arbeitsplatzes begann auch für einen Mann aus Filderstadt der soziale Abstieg. Als die Firma, bei der er als Metallarbeiter angestellt war, mit einem anderen Betrieb fusionierte, wurde ihm gekündigt. Nach langer Arbeitslosigkeit begann der Mann, der seit seiner Geburt Medikamente nehmen muss und zu 60 Prozent schwerbehindert ist, bei der Esslinger Beschäftigungsintitiative zu arbeiten. Da sein Nettoverdienst von 1000 Euro für den gesamten Lebensunterhalt reichen muss, hatte der Mann dringende Anschaffungen immer wieder verschoben. Eine Spende aus der EZ-Aktion half, die größten Probleme zu lösen.

Dank der Spenden unserer Leserinnen und Leser konnte auch einem 45-Jährigen geholfen werden, dessen Zukunftspläne eine psychische Erkrankung durchkreuzt hatten. Obwohl er ein abgeschlossenes Betriebswirtschaftsstudium hat, gelang es ihm aufgrund seiner Krankheit nicht, im Beruf Fuß zu fassen. So lebte er am Ende von Arbeitslosengeld II und hatte noch nicht einmal Mittel, um für seine unter einer Fehlstellung leidenden Füße passende Schuhe sowie wetterfeste Winterkleidung zu kaufen.

Damit sie nicht mehr auf staatliche Unterstützung angewiesen ist, hatte eine verwitwete Frau, die nach einem psychischen Zusammenbruch mehrere Therapieaufenthalte hinter sich hatte, einen Qualifizierungskurs als Pflegehelferin für Demenzkranke begonnen. Um wieder mobiler zu sein, wollte die Frau, auch im Hinblick auf eine künftige Arbeitsstelle, wieder mit dem Rad fahren. Doch davor hatte sie Angst. Mit Spenden aus der EZ-Aktion konnte sie über die VHS eine Radfahrschule für Erwachsene besuchen.

Anzeige

Kein Geld für eine Matratze

Die geringe Rente und aufstockende Leistungen zur Grundsicherung reichten einer 67-jährigen Esslingerin, die an Arthrose sowie starken Gelenkschmerzen leidet, nicht, um sich ein finanzielles Polster anzulegen. So fehlte selbst das Geld für eine dringend benötigte neue Matratze sowie ein Bett und einen neuen Kleiderschrank. Auch hier half die EZ-Aktion.

Mühsam zurück ins Leben kämpfte sich ein junger Mann, der wegen einer psychischen Erkrankung völlig isoliert gelebt hatte. Während eines langen Klinikaufenthalts gelang es ihm, seine stärk­sten Ängste zu überwinden und langsam wieder Kontakt zu seinen Mitmenschen aufzubauen. Mit Unterstützung des Sozialamts begann er eine Berufsvorbereitung und kümmerte sich auch wieder um seine Wohnung. Da er keine Ersparnisse hatte, um sich Geschirr und die nötigsten Einrichtungsgegenstände zu kaufen, sprang die Spendenaktion ein.

Der Umzug in eine neue Wohnung wurde auch einer alleinerziehenden Mutter erleichtert, die mit ihrem damals einjährigen Sohn in einer möblierten Wohnung ohne Küche lebte. Bis zu ihrer Schwangerschaft hatte die Frau immer gearbeitet. Als sie schwanger wurde, zerbrach ihre Beziehung zum Vater des Kindes und die Frau musste aus der gemeinsamen Wohnung ausziehen. Zudem kämpfte sie mit gesundheitlichen Problemen, die dazu führten, dass das Kind im sechsten Monat zur Welt kam. Lange bangte sie um die Gesundheit ihres Babys. Doch zum Glück entwickelte sich der Bub gut. Damit Mutter und Kind in eine größere Wohnung umziehen konnten, finanzierten die EZ-Leser mit ihren Spenden einen Teil der benötigten Wohnungseinrichtung.

Viele Veranstaltungen begleiten die Aktion

Wie tief die Spendenaktion im Bewusstsein der Menschen in der Region verankert ist, zeigt das ehrenamtliche Engagement, auf das sich der Verein „Gemeinsam helfen“ seit vielen Jahren verlassen kann. So stellen sich auch in diesem Jahr wieder viele Freiwillige in den Dienst der guten Sache – sei es am Glühweinstand, bei Konzerten, Kulturveranstaltungen oder beim Silvesterfackellauf. Mit dem Esslinger Weihnachtsmarkt wird am kommenden Dienstag auch das Weihnachtsdorf am Postmichelbrunnen eröffnet. Dort stehen Prominente aus Stadt und Kreis am Zapfhahn und verkaufen Glühwein. Eine Tombola winkt mit attraktiven Preisen. Am 7. Dezember kommen die Landfrauen mit vielen Gläsern köstlicher Marmelade. Winfried Kampmann präsentiert am 4. Dezember die Benefiztalentshow „Wir bewegen was“. Der Folklorechor Plochingen, seit Jahren eine feste Bank der EZ-Aktion, ist am 4. Dezember in Wernau und am 10. Dezember in der Esslinger Stadtkirche zu hören. Für einen stimmungsvollen Jahresabschluss sorgen die Organisatoren des Silvesterfackellaufs. Am 8. Januar wird das neue Jahr in der Klosterkirche Denkendorf mit einem Festkonzert begrüßt.

Gespendet werden kann an folgende Konten:

Kreissparkasse Esslingen

IBAN: DE38 6115 0020 0000 9020 36 BIC: ESSLDE66XXX

Baden-Württembergische Bank

IBAN: DE24 6005 0101 0008 4053 53 BIC: SOLADEST600

Volksbank Esslingen

IBAN: DE81 6119 0110 0126 8880 00 BIC: GENODES1ESS

Über das Internet kann man jetzt auch direkt spenden: www.gut-fuer-den-landkreis-esslingen.de/projects/44786