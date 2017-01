Esslingen (red) -Die Hochschule Esslingen darf sich über Fördermittel in Höhe von 249 000 Euro aus dem neu aufgelegten Förderprogramm für Digitalisierung „Digital Innovations for Smart Teaching - Better Learning“ des Wissenschaftsministeriums freuen. Dies teilten die Esslinger Landtagsabgeordneten Andrea Lindlohr (Grüne) und Andreas Deuschle (CDU) gestern mit. „Mit diesem Förderprogramm bringen wir die Digitalisierung im Land voran, in dem wir innovative Projekte an den Hochschulen des Landes anstoßen. Damit machen wir unsere Studierenden fit für die Anforderungen des heutigen Berufslebens“, sagt Deuschle. Die Hochschule als