Esslingen (red) - Die Heilbronner Straße in Esslingen ist derzeit gesperrt. Vermutlich aufgrund eines Wasserrohrbruchs steht die Straße zehn bis 15 Zentimeter hoch unter Wasser. In mehreren Tiefgaragen stand das Wasser kniehoch, in Kellerräumen sogar noch höher. Die Feuerwehr ist mit sieben Fahrzeugen vor Ort und ist derzeit damit beschäftigt, die Ursache für die austretenden Wassermengen zu klären und Tiefgaragen und Keller wieder begehbar zu machen. Ein Gebäude ist derzeit ohne Strom.

Bildergalerie: Wasserrohrbruch in der Heilbronner Straße in Esslingen