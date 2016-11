(biz) - So viele Menschen wie beim diesjährigen Ehrenamtspreis von EZ und Kreissparkasse konnte der stellvertretende EZ-Chefredakteur Christian Dörmann noch nie mit ersten Preisen beglücken. Und es spricht für die zwei Vereine und acht Flüchtlings-Betreuungskreise, dass sie am liebsten all ihre Mitglieder mit auf die Bühne geholt hätten. Aber da das nicht möglich war, machten die jeweiligen Repräsentanten ihrem Namen alle Ehre. 14 Preisträger konnten je 500 Euro mit nach Hause nehmen.

Mit Babette Ulmer treffen Kultur und Ehrenamt aufeinander. In der Esslinger Dieselstraße bringt sie so unterschiedlichste Menschen