Zwei Fußgänger in Esslinger haben Mühe, auf den glatten Straßen zu laufen.

Zwei Fußgänger in Esslinger haben Mühe, auf den glatten Straßen zu laufen. Foto: Bulgrin

Esslingen/Tübingen (red) - Gefrierender Regen hat am Montagmorgen die Straßen in den Landkreisen Esslingen, Reutlingen und Tübingen in Rutschbahnen verwandelt. Zwischen 6 und 10 Uhr zählte die Polizei insgesamt 130 Unfälle im Straßen- und Fugängerverkehr. Die meisten Vorfälle gingen mit Blechschäden glimpflich aus. Bei zwölf Unfällen gab es Verletzte, darunter auch Fußgänger, die sich bei Stürzen auf Gehwegen kleinere Blessuren zuzogen.

Bildergalerie: Glatte Straßen in der Esslinger Innenstadt

Der Unfallschwerpunkt lag nach Angaben eines Sprechers des Polizeipräsidiums Reutlingen in der Gegend um Tübingen.

Anzeige

Auch im Hohenlohekreis, im Rhein-Neckar-Kreis und im Neckar-Odenwald-Kreis krachte es laut Polizei mehrfach. „Seit 7.00 Uhr gehen bei uns im Minutentakt die Unfallmeldungen ein“, sagte etwa ein Polizeisprecher in Heilbronn.

Der Deutsche Wetterdienst hatte bereits am Sonntag vor gefrierender Nässe im Land gewarnt. Noch bis 15 Uhr gilt eine amtliche Warnung des Deutschen Wetterdiensts vor Glatteis. Tauwetter und der anhaltende Regen könnten im Schwarzwald zu Unwettern und Stürmen führen. Zusammen mit der schmelzenden Schneedecke müsse dort bis Mittwoch mit einer Niederschlagsmenge von 50 bis 90 Litern pro Quadratmeter gerechnet werden, hieß es bei den Meteorologen.