Es ist bereits Tradition, dass die Kursleiter an der Esslinger Kunstakademie nicht nur Kunst und künstlerische Techniken lehren, sondern dass sie in der hauseigenen kleinen Galerie ab und zu auch einen Blick aufs eigene Können erlauben und der Öffentlichkeit ihre eigenen Arbeiten präsentieren. Bis in den Juli hinein zeigt nun Akademie-Leiterin und Dozentin Angelika Hentschel einen Ausschnitt ihrer Werke. Unter dem Titel „Primär Sekundär Temporär“ sind „Bilder und andere Geschichten“ der Malerin und Lyrikerin zu sehen, die während der Ausstellung immer wieder auch in diesem „Atelier auf Zeit“ vor Ort arbeiten