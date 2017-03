Die vom Bundeskartellamt untersagte Fusion des Städtischen Klinikums Esslingen mit den Kreiskrankenhäusern und die Entscheidung des Gemeinderats vor bald einem Jahr, das Esslinger Klinikum weiter in städtischer Hand zu führen, haben Spuren hinterlassen. In die Belegschaft ist wieder mehr Ruhe eingekehrt, das Klinikum stellt sich baulich auf die Zukunft ein, die Konkurrenz zu den Kreiskliniken ist längst wieder entfacht worden und auch in Esslingen wird es zunehmend schwieriger, geeignetes Pflegepersonal zu finden. Dazu äußert sich Bernd Sieber, Geschäftsführer des Städtischen Klinikums Esslingen, im Interview.

Anzeige

Bald ist es ein