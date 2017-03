Ab und zu bekommt Katrin Recktenwald, die in ihrem Unternehmen Design-Unterwäsche und -Bademode entwirft und schneidert, in ihrem Atelier Besuch von ihrer kleinen Tochter. Bulgrin

Ab und zu bekommt Katrin Recktenwald, die in ihrem Unternehmen Design-Unterwäsche und -Bademode entwirft und schneidert, in ihrem Atelier Besuch von ihrer kleinen Tochter. Bulgrin

Von Gaby Weiß





Sie lieben ihre Kinder und ihre Familien, sie machen ihre Jobs mit Herzblut, und sie schätzen ihre berufliche Selbstständigkeit. Und obwohl oft Stress und Hektik ihren Alltag prägen, ist es für sie ein großes Glück, dass alles zu ihrem Leben dazugehört: Kinder, Beruf und Selbstständigkeit. Alle zwei Monate treffen sich fünf Esslinger Frauen, um mit Gleichgesinnten über ihr Dasein als selbstständig Berufstätige und Mütter zu reden, über Schwierigkeiten und Probleme genauso wie über Glücksmomente und Erfolgserlebnisse.

„Ich kenne viele Mütter, und ich kenne viele Selbstständige, aber ich kannte niemanden, der beides ist. Beruflich habe ich viel mit selbstständigen Männern zu tun, was mich oft frustriert hat, denn die können 70 Arbeitsstunden die Woche leisten, weil sie entweder keine Kinder haben oder weil ihre Frauen die Kinder betreuen.“ Die selbstständige Landschaftsarchitektin Lilli Straub freut sich, dass sie mit Gleichgesinnten ein kleines lokales Netzwerk spinnen konnte, in dem sich die Frauen regelmäßig auf Augenhöhe austauschen. Nadine Heidelberg, Chefin eines Stoffladens, ergänzt: „Wir müssen einander nichts erklären: Alle krank zuhau­se? Da weiß in dieser Runde jede ganz genau, was das bedeutet. Als ich den Laden neu eröffnet habe, konnte niemand nachvollziehen, wie erschöpft und ernüchtert ich zeitweise war und wie mega-motiviert und super-happy, wenn es gut lief.“ In der Gruppe kennen alle die positiven und negativen Seiten der Situation der selbstständig berufstätigen Mutter aus eigener Erfahrung: „Man inspiriert, motiviert und bestärkt sich gegenseitig, das tut einfach nur gut“, weiß Anja Kalischke-Bäuerle, die als freiberufliche Journalistin und Betriebswirtin Pressearbeit, Online-Kommunikation und Social-Media-Journalismus anbietet.

Anzeige

Alle zwei Monate treffen sie sich zum gemeinsamen Abendessen, Reden und Lachen. „Ja, der Humor ist extrem wichtig in unserer Runde. Humor hilft immer, im Job, bei den Kindern, im Leben“, betont Lilli Straub. Dabei wollen die Frauen auf keinen Fall die Aufgaben von Vollzeitmüttern oder von in Unternehmen angestellten Müttern kleinreden: „Jede berufstätige Mutter ist eine Heldin, ebenso wie jede Mutter, die den ganzen Tag mit ihren Kindern verbringt. Sie leisten keinesfalls weniger als wir, aber sie haben einfach andere Sorgen und Nöte“, betont Katrin Recktenwald, die in ihrer Firma Designer-Unterwäsche und -Bademode entwirft und fertigt. Dabei verstehen die Frauen ihre kleine Gruppe keineswegs als Mütter-Kaffeekränzchen: „Wir führen hier keine Dinkelkeks-Gespräche“, betont Lilli Straub, „wir sind Frauen, die als Mütter und als Selbstständige dieselben Probleme haben.“ So nützen sie ihre Clique auch, um sich gegenseitig fachlichen Rat zu geben: Wie funktioniert das mit den neuen Kassensystemen, die zum 1. Januar eingeführt wurden? Hat jemand Erfahrung mit Kundschaft aus der Schweiz, was ist da zu beachten? „Und dann merkt man jedes Mal, dass man nicht die einzige ist, die kämpft, und man fühlt sich gleich nicht mehr so alleine. An jeder schwierigen Situation wächst man wieder ein Stück“, freut sich Nadine Heidelberg. Die Gruppe profitiert davon, dass jede der Frauen in einer anderen Branche tätig ist: „Das weitet den Blick, man kommt auf andere Ideen und lernt, quer zu denken“, hat Anja Kalischke-Bäuerle festgestellt.

Anders als die Vollzeitmama

Neben fachlichem Können und der Begeisterung für ihren Beruf brauche eine als Selbstständige berufstätige Mutter vor allem eines: Disziplin. Auch die Fähigkeit, sich selbst zu motivieren, sei wichtig, betont Katrin Recktenwald: „Es gibt außer dir selbst niemanden, der dir sagt: du musst.“ Außerdem seien jede Menge Organisationstalent und die Fähigkeit zur Improvisation gefragt. Perfektionismus dagegen sei in dieser Lebens- und Arbeitssituation wenig hilfreich, merkt Lilli Straub an: „Für mich ist die Selbstständigkeit eine gute Übung, mich vom Perfektionismus Stück für Stück zu verabschieden. Aber da brauche ich wohl noch 30 Jahre.“ Sie habe zwei Vorbilder: „Die Vollzeitmama, deren Kinder sich in aller Seelenruhe die Schuhe selber binden dürfen, was bei mir immer zackzack gehen muss. Und die kinderlose Vollzeitberufstätige. Und ich muss mir immer wieder von Neuem klar machen, dass das zwei verschiedene Personen sind, die man unmöglich in einer Person vereinen kann.“

Beruflich setzt Katrin Recktenwald auf Perfektion, privat versucht sie, auch mal alle Fünfe gerade sein zu lassen: „Die Naht muss perfekt sein, die Verpackung toll, und dann muss noch ein persönlicher Gruß an die Kundin ins Paket. Aber für den Kuchen fürs Familienfest muss in stressigen Situationen auch mal eine kleine Verzierung statt einer aufwendigen Glasur reichen.“ Die Fotografin Carmen Moosmann hat sich lange selbst stark unter Druck gesetzt: „Vor den Kindern habe ich oft bis nachts um eins noch Bilder bearbeitet. Nach dem zweiten Kind habe ich entschieden: Ich arbeite vormittags, wenn die Kinder versorgt sind. Und damit ich - wenn es nicht unbedingt sein muss - nicht mehr nachts arbeiten muss, muss ich eben schneller und effizienter werden und mich besser organisieren.“

Einen Kinder-Bonus will keine von ihnen, jede muss jeden Tag Top-Arbeit abliefern und gegen die Konkurrenz bestehen. „Ich will nicht als selbstständig berufstätige Mutter wahrgenommen werden, sondern als Landschaftsarchitektin“, betont Lilli Straub. Auf der anderen Seite profitieren die Kunden von Knowhow und Kompetenz der Mütter: So wird Lilli Straub immer wieder mit der Anlage von Familiengärten beauftragt, Carmen Moosmann wird gern gebucht, wenn Familien mit Kindern abzulichten sind, und Nadine Heidelbergs Rat ist beim Nähen für Kinder besonders gefragt: „Wie viel Stoff braucht man für Pumphose oder T-Shirt? Wie näht man eine Wimpelkette? Welcher Stoff ist für welche Kinderkleidung geeignet?“

Sie alle betreiben als Unternehmerinnen nicht nur ihr eigentliches Geschäft, sondern führen auch Gespräche mit Kunden, Lieferanten und Handwerkern, machen Buchhaltung und Steuererklärung, pflegen die Webseite und tüfteln an Marketingstrategien. „Diese Vielseitigkeit ist super, aber man muss auch delegieren können. Was man nicht kann, lässt man lieber einen Fachmann machen. Das spart Nerven“, hat Katrin Recktenwald für ihr Unternehmen entschieden. Anja Kalischke-Bäuerle stimmt ihr zu: „Ich muss nicht alles können, ich kann mir auch Hilfe holen. Mein Auto entwerfe und baue ich schließlich auch nicht selbst.“

Die Fünf sind sich einig, dass ihre Ehemänner eine wichtige Rolle spielen. Ob sie die Kinder übernehmen, im Haushalt anpacken oder ob sie ihren Frauen den Rücken stärken: „Wenn ich meinen Mann und seine Unterstützung nicht hät­te, würde ich alt aussehen. Wenn ich ein wichtiges Projekt habe, regelt er das mit den Kids, das ist unkompliziert, toll und wirklich nicht selbstverständlich“, lobt Anja Kalischke-Bäuerle. Mit derselben Dankbarkeit sprechen die Frauen über tatkräftig mithelfende Eltern: „Ohne die Großeltern ginge das bei mir mit den Kindern nicht“, stellt Lilli Straub fest. Damit das Kinderkriegen für Frauen nicht Karriereknick, ökonomisches Wagnis und ein Schritt in Richtung finanzielle Abhängigkeit ist und damit sie auch als Mütter berufstätig sein können, braucht es darüber hinaus Unterstützung: „Wir brauchen gute Kitas mit gutem Betreuungsschlüssel, überzeugendem Konzept und flexiblen Öffnungszeiten, und wir benötigen an den Grundschulen Betreuungsmöglichkeiten, die eine Berufstätigkeit erlauben“, betonen die Frauen. „Und wir brauchen unbedingt noch mehr schöne Angebote für Kinder in den langen Schulferien, die berufstätige Eltern nicht einfach ebenfalls frei nehmen können“, sagt Nadine Heidelberg.

Zwischen Wunsch und Wirklichkeit

Müssen die Frauen sich ab und an ermahnen, neben Job, Unternehmen und Familie auch die eigenen Bedürfnisse nicht aus den Augen zu verlieren? „Das gehört in die Kategorie ‚sollte’, so wie man fünf Mal am Tag Obst essen und zwei Liter täglich trinken sollte“, flachst Anja Kalischke-Bäuerle. Auch Katrin Recktenwald witzelt: „Ich pflege die Achtsamkeit, wenn ich nach dem Mittagessen noch eine halbe Tafel Schokolade esse.“ Lilli Straub sieht das pragmatisch: „Alle Menschen sollten gesund essen und nicht nur Tütensuppen in sich rein löffeln, und alle sollten neben der Arbeit etwas für sich machen, ein Hobby oder eine Leidenschaft pflegen.“ Und wenn’s doch mal hart auf hart kommt, dann lässt Anja Kalischke-Bäuerle brüllend Dampf ab, wenn sie allein im Auto unterwegs ist. Nadine Heidelberg setzt abends auf ein beruhigendes Glas Rotwein, und Lilli Straub versucht, auch im größten Stress alles mit Humor zu nehmen: „Und manchmal wünsche ich mir für mich selbst die Gelassenheit meines völlig entspannten Mannes, der in solchen Situationen sagt: Bleib’ locker.“