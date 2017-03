Der Bau des neuen Pflegeheims schreitet voran. In Oberesslingen freuen sich schon viele auf das öffentliche Café, das im Erdgeschoss des Heims ­entstehen soll, weil es sonst nicht allzu viele Orte gibt, an denen man sich treffen kann. Bulgrin

Von Dagmar Weinberg





Dass die Schorndorfer Straße zur Tempo-30-Zone und auch noch Lastern die Durchfahrt untersagt werden soll, hat Heike Horlacher sehr wohl vernommen. „Diese beiden Dinge gehören ja seit vielen Jahren zu unseren zentralen Forderungen“, sagt die Vorsitzende des Oberesslinger Bürgerausschusses. Da aber mit den im Rahmen des Lärmaktionsplans getroffenen Beschlüssen keine konkreten Zeitvorgaben einhergehen, „glauben wir erst daran, wenn es so weit ist“. Bei der Einwohnerversammlung in der Mensa der Realschule, wo dann auch ein neuer Bürgerausschuss gewählt wird, geht es am kommenden Dienstag aber nicht nur um das Tempolimit auf der Durchgangsstraße. Der Bürgerausschuss möchte wissen, wie weit die Pläne für eine Pförtnerampel am Ortseingang gediehen sind und ob sich die Ampeln in der Schorndorfer Straße besser aufeinander abstimmen lassen. „Wenn man eine grüne Welle hinbekommen würde, wäre das für die Anwohner schon eine Entlastung“, sagt die Vorsitzende des Bürgerausschusses.

Konzepte für die Holperpisten

Die Oberesslinger drückt aber nicht nur die Verkehrslast. „Viele Straßen sind in einem katastrophalen Zustand“, beschreibt Heike Horlacher, die selbst viel mit dem Rad unterwegs ist. So müssten zum Beispiel Radfahrer in der Stauffenbergstraße auf der Hut sein, nicht in einem der Schlaglöcher hängen zu bleiben. Auch stark frequentierte Achsen wie die Hirschlandstraße würden immer mehr zur Holperpiste. Deshalb interessiert den Bürgerausschuss, ob und wann die Stadtverwaltung eine Sanierung der maroden Straßen plant.

Wie der Bau des Pflegeheims voran schreitet, auch darüber werden die Oberesslinger auf der Einwohnerversammlung informiert. Heike Horlacher und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter im Bürgerausschuss sehen es „als großen Schritt für unseren Stadtteil“ - nicht zuletzt durch das öffentliche Café, das im Erdgeschoss entstehen wird. „Wir haben in Oberesslingen ja nicht allzu viele Orte, an denen man sich treffen kann.“ Auch für das Betreute Wohnen in der Weiherstraße erhofft sie sich positive Effekte vom neuen Pflegeheim.

Neben dem Thema Spielplätze und Spielräume („da sind wir im Stadtteil relativ gut versorgt“) steht auch die Entwicklung der Schulen auf der Agenda. Dass die Realschule Oberesslingen künftig Klassen in die Lerchenäckerschule auslagern soll „das gab es schon zu meiner Schulzeit Anfang der 80er-Jahre“, berichtet Heike Horlacher. Dass es dann gelte, drei Standorte zu bespielen, „wird schon eine Herausforderung für die Schulleitung und die Lehrer sein“.

Nachdem der Gemeinderat den Vorentwurf zum neuen Flächennutzungsplan beschlossen hat, sollen auch die Oberesslinger auf der Einwohnerversammlung darüber informiert werden. Knackpunkt des neuen Plans ist vor allem der Wohnungsbau. „Wir können uns in Oberesslingen nicht allzu viele Flächen vorstellen, auf denen noch etwas möglich ist“, sagt Heike Horlacher. Zwar sei auch dem Bürgerausschuss klar, dass man Flächen für den Wohnungsbau braucht. Weitere Grünflächen in den Randlagen zu bebauen, sei jedoch keine Lösung. „Wir brauchen die Kaltluft, die vom Schurwald runterkommt. Denn sonst können wir nicht mehr atmen“, stellt die Vorsitzende des Bürgerausschusses klar. Statt auf den neuen Flächennutzungsplan setzt das Gremium auf ein gemeinsam mit den Stadtplanern entwickeltes Stadtteilentwicklungskonzept, über das allerdings noch nicht entschieden wurde. „Da stecken viel Zeit und Hirnschmalz drin, und wir hoffen, dass die Stadt nicht auf Zeit spielt und es aussitzt.“

Die Einwohnerversammlung für Oberesslingen beginnt am Dienstag, 21. März, um 19 Uhr in der Mensa der Realschule Oberesslingen, Banatstraße 20.