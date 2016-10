Esslingen (adi) - Mitglieder des Vereins Artgerechte Haltung bildende Künstler zeigen im Rahmen ihres Projekts „Weststadtkunst“ in der Berliner Straße 17 die Ausstellung „Das Fremde“. Aus diesem Anlass ist Bertl Zagst auf dem Bahnhofsplatz mit seiner Installation „Do not touch“ präsent. „Stilisierte Figuren in Lebensgröße aus Nato-Stacheldraht symbolisieren unsere aktuelle gesellschaftliche Situation“, erklärt Zagst. „Es stellen sich Fragen wie: Wer wird geschützt? Wer muss sich schützen? Wer ist hinter, wer vor dem Stacheldraht?“ Morgen, Samstag, beginnt um 15 Uhr auf dem Bahnhofsplatz bei der Installation ein von Gaby Burckhardt moderiertes Künstlergespräch, in dem Bertl Zagst über seine Arbeit berichtet. Anschließend zeigen Clara Joof und Claus Staudt ab 16 Uhr in der Berliner Straße 17 eine Performance in ihrer raumfüllenden Arbeit. Die Installation bezieht sich auf „Das Floß der Medusa“ von Théodore Géricault, das im Louvre zu sehen ist, und auf dessen Adaption durch Martin Kippenberger. Joof und Staudt führen die von Géricault und Kippenberger angerissenen Themen weiter.

