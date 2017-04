In Peru sind seit Jahresbeginn nach wochenlangen heftigen Regenfällen mehr als 70 Menschen ums Leben gekommen, Zehntausende sind obdachlos, Millionen fürchten um ihre Trinkwasserversorgung. Tabea Forker arbeitet als Freiwillige in Trujillo im Norden Perus, in einem Armenviertel, das das YMCA als Partnerorganisation des CVJM dort betreut. Die 20-jährige Esslingerin ist nun wieder in der für einige Zeit abgeschnittenen Stadt eingetroffen und konnte sich ein erstes Bild der Lage vor Ort machen.

