Von Sabine Försterling





In der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin war schon Bescherung. Dank der Aktion Zahngold kamen dieses Jahr nämlich rund 50 000 Euro zusammen. Davon wurden ein Laryngoskop, das der schonenden Untersuchung von Neugeborenen bei Verdacht auf Fehlbildung des Kehlkopfes dient, sowie ein CTG für die Geburtshilfe angeschafft.

„Wir sind auf Spenden dringender denn je angewiesen, denn die Geburten steigen stetig“, sagte der Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin Christian von Schnakenburg bei einem Pressegespräch. Dieses Jahr seien es bereits 1800 gewesen. Mit der Aktion Zahngold, die vor 17 Jahren ins Leben gerufen worden war, habe man sich daher Geräte anschaffen können, die aus dem normalen Budget nicht so leicht zu finanzieren sind, fügte der Geschäftsführer des Esslinger Klinikums Bernd Sieber an. Verwaltungschef Wolfgang Hanselmann hatte 1999 die Zusammenarbeit mit der Kreiszahnärzteschaft ins Rollen gebracht. Von nun an wurde in den Praxen bei den Patienten dafür geworben, das Zahngold oder andere Edelmetalle für den guten Zweck zu spenden. „Tue Gutes und rede darüber“, laute die Devise, meinte der Vorsitzende Peter Hill. Die Zahnärzte müssten ihrem schlechten Image als Beutelschneider begegnen.

Anzeige

Und es gebe wirklich treue Sammler, wies Hanselmann hin. Von den 300 niedergelassenen Zahnärzten im Kreis würden sich 30 beteiligen. So ist inzwischen die stolze Summe von rund 1,7 Millionen Euro zusammengekommen, die hauptsächlich den Kleinsten zu Gute kam. 2015 Jahr wurde zum Beispiel ein Brutkasten für den Babynotarztwagen angeschafft. Doch inzwischen gibt es ein Problem: In den Zahnarztpraxen werden immer weniger Edelmetalle verarbeitet. Darüber hinaus gebe es mehr Patienten, die ihr Zahngold selbst „versilbern“ wollen, weiß Hill. Doch daran verdienten sich nur Dritte eine „goldene Nase“, nämlich die Ankäufer. Bei der Aktion Zahngold hingegen könne man sicher sein, dass das Geld eins zu eins bei einer guten Sache ankomme.

Möglich macht das die Firma Bego, die alle gesammelten Stücke kostenneutral einschmilzt und die Edelmetalle scheidet. Denn nicht nur Zahngold findet seinen Weg in die Sammelbehälter - eine steht übrigens an der Pforte am Haupteingang des Esslinger Klinikums -, sondern auch Schmuck. Hanselmann wurde auch einmal von einer Nachlassverwalterin angerufen, da die Verstorbene in ihrem Testament angeordnet hatte, alles was Gold ist, zugunsten der Kinderklinik zu vermachen. „Dieses Jahr sind über ein Kilogramm reines Gold zusammengekommen sowie weitere Edelmetalle wie Platin, Silber und Palladium“, sagte Hanselmann.

Mit dem Erlös von ungefähr 50 000 Euro wurde ein spezielles Laryngoskop angeschafft. Und HNO-Arzt Christoph Hößle, der immer wieder in der Kinderklinik beratend hinzugezogen wird, erklärte warum: Wenn bei einem Neugeborenen der Verdacht auf eine Fehlbildung des Kehlkopfes besteht, kann man nun sehr schonend und ohne jegliche Narkose durch die Nase ein Endoskop einführen und nicht nur nachschauen, sondern auch im Video festhalten und damit dokumentieren. Doch auch die Geburtshilfe wurde mit einem weiteren CTG bedacht. „Eine lückenlose Überwachung des Ungeborenen im Mutterleib, um gegebenenfalls schnell eingreifen zu können, hilft auch uns in der Kinderklinik“, sagte der Chefarzt.