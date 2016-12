Zum Frühstück eine druckfrische Eßlinger Zeitung, die knistert und nach Druckerschwärze duftet - diesen Luxus ermöglichen die rund 300 Zustellerinnen und Zusteller den Abonnenten jeden Morgen. Bis früh um 6 Uhr sorgen sie dafür, dass die EZ und andere Zeitungen im Esslinger Stadtgebiet und in Teilen des Landkreises in den Briefkästen landen. Wie in jedem Jahr dankte ihnen der Bechtle Verlag mit einer stimmungsvollen Weihnachtsfeier für ihren unermüdlichen Einsatz. Eine große Gruppe Jubilare, die 20 oder mehr Jahre dabei sind, nahmen Urkunden und Körbe voller Präsente aus der Hand von Verlegerin Christine