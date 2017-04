Der SPD-Ortsverein Esslingen und die SPD-Gemeinderatsfraktion haben am Mittwoch in der Reihe „Esslinger Gespräch“ die Problematik des Mangels an bezahlbarem Wohnraum thematisiert. Die Expertenrunde stellte fest, dass Wohnen als Teil der Daseinsvorsorge kommunale Aufgabe sei. Um sie zu gewährleisten, seien öffentliche Förderungen notwendig und Eingriffe in den Markt gerechtfertigt.

