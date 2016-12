Esslingen – Susanne Kränzle ist von der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde 2012 mit dem Aufbau des stationären Hospizes beauftragt worden. Die 50-Jährige hatte zuvor schon etwa 20 Jahre Erfahrung in der Hospizarbeit gesammelt.

Frau Kränzle, Sie sind eher in strategischer Funktion tätig als operativ an den Gästen im Haus. Sind Sie darüber manchmal froh?

Kränzle: Ich bin manchmal froh und manchmal neidisch. Das Besondere sind die Begegnungen mit den sterbenden Menschen und ihren Angehörigen. Die habe ich nun nicht mehr automatisch. Manchmal sind aber Situationen kaum auszuhalten, und da bin ich dann nicht so traurig über den Abstand.

Sie