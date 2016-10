Drei Konzerte an drei Tagen mit Formationen aus Esslingen und vier seiner Partnerstädte in ganz unterschiedlichen musikalischen Stilrichtungen von Rock und Hard-Rock über Pop, Blues und Jazz bis hin zu Klassik und Avantgarde - damit lockte, bei freiem Eintritt, das Euromusic-Festival am vergangenen Wochenende. Die Veranstaltung, die das tatkräftige Organisations- und Helferteam mit Hilfe des kommunalen Referats für Städtepartnerschaften bereits zum zweiten Mal in Esslingen ausrichtete, sorgte für strahlende Gesichter bei den zahlreich erschienenen Musikfans.

Am Freitagabend spielten im Jugend- und