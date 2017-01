Seit mehr als 20 Jahren und sieben veröffentlichten Alben entzieht sich Hiss mit einer spannenden Mischung aus Volksmusik und Weltmusik erfolgreich dem Schubladendenken: Die fünf Musiker präsentieren Rock’n’Roll, Blues, Country, Polka und Walzer in eigenen Kompositionen, meist in deutscher Sprache, manchmal schmissig und mitreißend, dann wieder schmalzig und schmachtend. Bevor sie am Samstag, 28. Januar, im Kulturzentrum Dieselstraße auftreten, stellt sich Frontmann Stefan Hiss der EZ zum Gespräch.

Sie sind mit Hiss unermüdlich von Konzert zu Konzert unterwegs. Reizt Sie die Bühne noch wie am ersten Tag?

